Tutti in marcia sulla Via Francigena Viaggi, storie e aneddoti di pellegrini

di Rachele Della Godenza Cosa incontra un pellegrino che attraversa il territorio apuano percorrendo la Via Francigena? Quali sono i luoghi che incantano? Quali i tratti consigliati? Quali alloggi? Quali difficoltà? Da interviste con pellegrini, appassionati e associazioni emergono aspetti positivi e criticità in cui i viandanti possono imbattersi durante il percorso. Le tappe a piedi in questa zona sono tre e collegano Pontremoli a Massa, mentre in bici sono due. Giorgio Simoncini – presidente della sezione CAI di Filattiera - specificando le caratteristiche del percorso, spiega:" La maggior parte del tratto che va da Pontremoli a Filattiera purtroppo si svolge su asfalto. Dal comune di Filattiera fino a Sarzana il 90% del percorso si snoda in ambiente naturale". Questo aspetto per molti trekkers può essere irritante, ma come ci racconta Lawrence Gilardi, giovane pellegrino che a soli 21 anni, lo scorso anno ha deciso di intraprendere in solitaria un pellegrinaggio che lo ha portato a percorrere 2100km in 70 giorni di cammino , partendo da Londra e arrivando a Roma: "tutti i tratti hanno qualcosa da offrire, basta immaginarseli nel giusto modo e cercare di lasciare la fantasia scorrere, immaginando quella stessa strada secoli prima, con carri trainati da buoi,...