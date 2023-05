Tutti in bici per chiedere nuove piste ciclabili "Ripensare la mobilità per una maggiore sicurezza"

Un giro in bici domenica mattina a Marina per chiedere piste ciclabili, una mobilità sostenibile e accessibile a tutti. A farlo sono stati i candidati Angelica Gatti, Francesco Anselmi, Cosimo Iardella, Alessandra Paola Menna e Gianluca Montaresi della lista Alleanza Verdi Sinistra.

"Siamo felici della partecipazione, un grazie speciale alle mamme, ai babbi e alle nonne che hanno partecipato con i bambini, hanno detto i candidati". "Ripensare la mobilità significa poter percorrere le nostre strade in piena sicurezza in bici, a piedi, ma anche con una carrozzina o un passeggino. E quindi avere marciapiedi larghi e puliti è imprescindibile – fa notare Angelica Gatti – partiamo da qui e creiamo una rete di percorsi verdi e sicuri, che arrivino ovunque e siano accessibili per tutti. Il modo in cui ci spostiamo cambia il tempo di vita della propria città: muoversi a piedi, in bici o con i mezzi pubblici significa godere del tempo, senza stress e senza produrre inquinamento, in relazione con gli altri e con l’ambiente. Può cambiare davvero la qualità della nostra vita. E Massa può e deve farlo". "La qualità della vita a Massa dipende anche dal livello di traffico che aggredisce la città nelle ore di punta costringendo troppe persone in fila e producendo inquinamento da smog, per cui il mio obiettivo è aumentare la mobilità sostenibile attraverso sia una revisione dei piani della mobilità, sia con interventi mirati. Ad esempio il Frigido va reso percorribile in bici fino almeno al centro – ha commentato il candidato Enzo Ricci – Massa non è una metropoli eppure è soffocata dal traffico. Dobbiamo invertire la rotta e realizzare un sistema di mobilità green".