Tutela delle acque a Massa: un piano strategico

Gli studi recenti mostrano che la salvaguardia e la tutela delle acque nelle aree costiere pianeggianti e densamente popolate non si esaurisce con il solo trattamento dei reflui prodotti dalle attività sociali ed economiche, ma che occorre intervenire in maniera integrata operando sul fronte delle acque nere, ma anche su quelle veicolate da fossi e canali. Per questo il gestore idrico Gaia ha organizzato un convegno intitolato ‘Un piano strategico per la costa apuoversiliese’ in programma il 3 novembre a partire dalle ore 9.30 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa con l’obiettivo di trattare le problematiche della sicurezza idraulica e della salvaguardia ambientale dei territori costieri proponendo un Piano che veda partecipi i soggetti che hanno specifiche competenze in materia. Le mutate condizioni climatiche portano a che la frequenza di eventi piovosi di breve durata e di forte intensità non si possono più considerare eccezionali. In corrispondenza di tali eventi l’originarsi di ingenti deflussi dalle superfici impermeabilizzate e la necessità di garantire la sicurezza idraulica dei territori, comportano l’arrivo alle foci dei fiumi e dei canali e quindi al mare di acque miste non trattate. Dopo i saluti del presidente, Vincenzo Colle, modererà gli interventi il direttore Paolo Peruzzi. Previsti interventi di Gianni Fucci, consulente Gaia, su "Drenaggio urbano, gestione idraulica e qualità delle acque. Studi sui depuratori della costa". A seguire si parla di analisi del cambiamento climatico sul territorio di competenza di Gaia, tendenze di precipitazione e temperatura: analisi storica e scenari futuri. Intervento di Marco D’Oria e Maria Giovanna Tanda dell’Università di Parma. Marco Guidorzi, del gruppo Hera, parlerà del piano di salvaguardia della balneazione nella Riviera Romagnola. Balneabilità della costa e salvaguardia idraulica. Protezione dell’ambiente e vocazione turistica. Riccardo Grifoni della Regione Toscana interverrà sull’accordo di programma per la balneazione nella riviera apuoversiliese, lo stato di attuazione e l’aggiornamento. Saverio Bartelloni, del Comune di Camaiore, e Filippo Bianchi, del Comune di Pietrasanta, parleranno di gestione della balneazione, competenze e strumenti dei Comuni, profili di criticità degli eventi meteorici. Massimo Lucchesi, del Consorzio di Bonifica, terrà una relazione sulla bonifica e sicurezza idraulica nei territori costieri. Poi Alessandro Mazzei, direttore dell’Autorità idrica, chiarirà il ruolo dello stesso ente nella tutela delle acque di balneazione. Conclusioni a cura di Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia.