Turismo Panchine panoramiche sulle Apuane

Due panchine immerse fra le nuvole, una che volge ai monti, l’altra che guarda al mare. Per raggiungerle non servono i fagioli magici di Jack: si possono raggiungere in auto oppure, per i più ‘temerari’, addirittura a piedi affrontando i sentieri che salgono dal centro città e arrivano fino in vetta con un’escursione diretta al Pian della Fioba. Qui, nel corso del mese di gennaio, gli operatori delle associazioni Aquilegia e Il Sentiero, aiutati da alcuni amici, hanno realizzato due panchine artigianali posizionate nei dintorni del Rifugio Città di Massa. La ‘miramonti’ è stata realizzata su un piccolo sperone roccioso dove è stato effettuato il ripristino dei vecchi sentierini realizzati negli anni ‘60 al Pian della Fioba e da dove parte l’Anello della Maestà che arriva fino alla Foce di Antona. Vicino al rifugio è stata invece posizionata la panchina ‘miramare’.

"Era un piccolo progetto che sognavamo da tempo e che sentivamo la necessità di realizzare sia per noi, sia per tutte le persone a cui capiterà di frequentare Pian della Fioba – spiegano –. Abbiamo cercato di farle discrete, quanto più possibile inserite nel contesto ambientale e paesaggistico del luogo, secondo la nostra sensibilità e il nostro gusto estetico. Vogliono essere un invito, per tutti, a soffermarsi per contemplare la bellezza della natura e dei paesaggi delle Alpi Apuane: un regalo che abbiamo fatti a noi, ma (speriamo) anche a tutta la collettività". Un intervento che nelle intenzioni degli organizzatori vuole essere un piccolo e ulteriore tassello nella valorizzazione del Pian della Fioba, che va ad aggiungersi alla segnaletica indicante i sentieri della zona e alle bacheche con la mappa escursionistica oltre a tutti i lavori di pulizia e manutenzione in collaborazione anche con il Cai di Massa.

Le panchine saranno inaugurate domenica. Il programma della giornata prevede una breve escursione al mattino, con la possibilità di fermarsi a pranzo al Rifugio e poi, nel pomeriggio, ammirare il tramonto dalla vetta dell’Orto Botanico. Parte del ricavato della giornata servirà infatti ad acquistare materiale utile a migliorare la segnaletica e alla realizzazione di un pannello in legno con lo skyline delle montagne nel quale indicare i nomi e le quote delle vette circostanti, così da farle conoscere a tutti i visitatori. Prenotazioni entro le 19.30 di venerdì 16 febbraio al 338 9952268, ritrovo al piazzale di Pian della Fioba alle ore 11.15.