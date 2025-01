"Turismo, la città fuori dalla rete"

Il consigliere di opposizione Simone Caffaz contesta la sindaca Serena Arrighi di non aver aderito al progetto ‘Limes’ del ministero del Turismo, l’iniziativa ideata per la valorizzazione e promozione dei siti archeologici e castelli, tra il Levante ligure e l’Alta Toscana. Caffaz nello specifico chiede se la decisione "sia stata deliberata dalla giunta e le motivazioni". "Il Comune per scelta politica ha deciso di rimanere fuori dal progetto tra i 32 comuni che hanno partecipato alla Spezia capofila, alla presentazione di un’offerta turistica integrata che ha ottenuto il finanziamento del ministero del Turismo. È il caso di ricordare che Arrighi era già stata recidiva su queste tematiche decidendo di non rinnovare l’adesione all’Istituto valorizzazione castelli per il 2023, rinunciando al pagamento della misera quota di mille euro. Da stigmatizzare anche gli irrisori fondi ordinari che Arrighi investe ogni anno nel comparto turistico, con la previsione di non arrivare a nemmeno 500mila euro anche per il 2025. Il ministero del Turismo si era impegnato a dare visibilità ai territori dell’area Ligure Apuana sull’hub digitale del Turismo attraverso il portale Italia.it – prosegue Caffaz –. Tutte le informazioni digitali presenti nel progetto Limes saranno contenute in un sito".