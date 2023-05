Turismo, idee per il rilancio Commercianti in visita al sito di Fossacava

Nonostante la pioggia la gita di ieri a Fossacava è stata un successo. Organizzata da Cristina Bencivinni del bar Crema di via Roma, l’uscita fuori porta a bordo della linea 50 di Autolineee nel sito romano di Fossacava è stata l’occasione per far conoscere e vivere in prima persona agli operatori dell’accoglienza un luogo da consigliare a turisti e croceristi in arrivo per la bella stagione: come e dove prendere l’autobus, la durata del tragitto, cosa fare a Fossacava e quale abbigliamento indossare per essere più comodi.

La nuova linea che ferma a Fossacava è stata voluta fortemente dall’assessore al turismo Lara Benfatto, che ieri ha fatto una sorpresa alla delegazione dell’ospitalità presentandosi nel sito archeologico. Hanno partecipato Iride Bernacca del ‘Nido del cuculo’, Naomi Dazzi dell’azienda agricola Fantabosco, Daniela Macchianti dell’Incanto, Valeria Rocca ed Elisa Berti del B&B Alberica 10, Corinna Rossi e Serena Biggi dell’Accademia di belle arti, Giulia Marche del B&B ‘Una stanza nell’arte, il presidente della Pro loco Carrara Marco Martini e Angelo Lattanzi di Cna.

Bencivinni ha portato una bottiglia per suggellare questa nuova collaborazione e consegnato un diploma di partecipazione a tutti. "Esperienza meravigliosa – commenta la titolare del bar Crema –, ci siamo lasciati con il proposito di rivederci e rifare una gita simile per vedere il David di Kobra. Spesso neppure noi conosciamo il nostro territorio, abbiamo brindato all’inizio di questo percorso di collaborazione fondamentale se vogliamo parlare di turismo e della promozione di tutto ciò che ci appartiene. Il tutto di concerto con l’amministrazione. L’obiettivo è stato raggiunto, c’è stata collaborazione ed entusiasmo, ringrazio tutto il gruppo per aver partecipato alla gita, e un grazie speciale all’assessore Lara Benfatto che ha reso possibile tutto questo".

Alessandra Poggi