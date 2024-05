Turismo e rilancio dei territori . I fari della Pisaniana sull’area vasta della Camera di commercio

La Camera di commercio della Toscana nord ovest e il suo impegno nelle province in cui opera al centro del programma ‘La Pisaniana’, in onda stasera alle 21 su Canale 50. Si parlerà dell’impegno dell’ente camerale a livello turistico, di promozione dei territori e delle sinergie messe in campo per promuovere la crescita e lo sviluppo delle realtà produttive ed economiche di Lucca, Massa Carrara e Pisa. La Pisaniana, prodotta da dieci anni dal Circolo culturale Filippo Mazzei e dal suo presidente Massimo Balzi, è condotta da Carlotta Romualdi. A restare come padrone di casa per tutta la trasmissione Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio. Da lui riceveremo gli ultimi dati aggiornati sul momento economico delle varie province e sugli investimenti messi in campo. Sarà un viaggio tra le tante iniziative per l’estate 2024,organizzate dalle associazioni e dalle amministrazioni in cui la Camera di commercio ha investito e creduto.

Ognuna delle tre province sarà la protagonista di una parte della trasmissione. Dalla Lunigiana, con con il Premio Lunezia e il Fosdinovo street festival, raccontati da Roberto Galassi, presidente del Gal Consorzio Lunigiana, il gruppo che gestisce le misure del Piano di sviluppo rurale per promuovere lo sviluppo integrato nel territorio lunigianese.

La seconda parte della trasmissione è invece dedicata al momento economico e alle prospettive turistiche del Comune di Carrara e della provincia. Enrico Isoppi (presidente della Fondazione cassa di risparmio di Carrara) ricorderà la proficua partnership con la Camera di commercio sui vari fronti, come il festival carrarese Con-vivere di settembre, quest’anno dedicato al tema del cambiamento. Con lui ci saranno la direttrice Emanuela Mazzi e il consulente scientifico Mauro Ceruti. Ma si parlerà anche dei progetti della Fondazione CrC come il ‘Lungomare da leggere’, rassegna letteraria in programma dal 23 al 26 giugno a Marina di Massa e ‘Il cammino di Aronte’ a Carrara, un progetto di promozione di turismo lento e sostenibile e del cammino come modalità per ritrovare il contatto con la natura. Intanto Sergio Chericoni presidente di Confartigianato imprese Massa Carrara e presidente dell’Istituto studi e ricerche, ha annunciato che il 17 maggio al Teatro Guglielmi ci sarà la presentazione del rapporto economico 2023 realizzato dall’Istituto su Massa Carrara, Lucca e Pisa. "Confartigianato Massa Carrara Lunigiana ha sempre creduto nella fusione a tre, una grande opportunità che a quasi due anni dalla fondazione ha dimostrato più volte che avevamo ragione – commenta Sergio Chiericoni – Il lavoro del presidente Valter Tamburini e di tutta la giunta va nella giusta direzione di sostenere e promuovere un territorio unico dislocato su tre province. Ad oggi possiamo dire scommessa vinta".