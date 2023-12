Turismo, accoglienza diffusa. Il Comune invita gli operatori

Il Comune di Carrara lancia l’accoglienza diffusa e apre agli operatori privati. L’iniziativa si intitola ‘Il benvenuto della comunità. L’accoglienza turistica diffusa’, e si propone di creare una rete di informazione e promozione turistica affidando l’incarico agli addetti ai lavori. Come già sperimentato in altre città italiane l’idea è quella di migliorare l’accoglienza turistica introducendo i cosiddetti di ‘infopoint diffusi’, vale a dire punti di informazione turistica che andranno a integrare quelli ufficiali del Comune che sono quello di palazzo civico, quello di Fossacava, quello dello Stadio e il punto Blu di Marina. Insomma una cultura dell’accoglienza e una promozione turistica anche attraverso gli operatori turistici privati come strutture ricettive, attività di ristorazione, bar, aziende agricole, aziende vinicole, attività commerciali, punti vendita di prodotti tipici, insomma, tutti quei soggetti che a vario titolo sono a contatto con il mondo del turismo. Le attività che intendono candidarsi a far parte della rete informativa lo dovranno fare a titolo gratuito. Per manifestare l’adesione al progetto di accoglienza diffusa i candidati devono aderire entro lunedì 15 gennaio 2024, tramite pec all’indirizzo [email protected] oppure con consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune. Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi al Settore 4 cultura e turismo servizi turistici scrivendo una mail a [email protected], oppure telefonando ai numeri 0585 64.13.95 – 64.136.7. L’avviso e il modello di domanda si possono scaricare sul sito del Comune web.comune.carrara.ms.it.