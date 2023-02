Tubature vecchie, e l’acqua va a singhiozzo

Gli abitanti di Cervara e Prà del Prete rimangono spesso senz’acqua perché le tubature sono molto vecchie, arrugginite e soggette a frequenti perdite. Cresce quindi il disagio delle due frazioni che hanno segnalato da tempo, sia al Comune di Pontremoli che al gestore idrico Gaia, la gravità della situazione non solo delle tubature ma anche della rete fognaria. "Sono ormai all’ordine del giorno lunghe interruzioni del servizio idrico – scrivono i residenti di Cervara e Prà del Prete – continue perdite di grosse quantità d’acqua dalle tubature comunali, che provocano con tutta evidenza notevoli disagi e pericoli alle comunità, con particolare riferimento alle persone anziane. Il gestore di servizi Gaia ha sempre provveduto con interventi localizzati, parziali e di fatto insufficienti, che non hanno minimamente risolto le problematiche. Sottolineiamo la necessità di un definitivo intervento di ripristino delle reti idriche, ormai vetuste ed ai limiti dell’inutilizzabilità".

Le interruzioni di servizio nel 2022 sono state 25, di cui 13 per mancata o ridotta fornitura e 12 per perdite alla rete. Gaia ha risposto di aver "provveduto tempestivamente a risolvere le criticità relative alle infrastrutture idriche con interventi localizzati e idonei alla risoluzione delle problematiche presentatesi" per tutelare sicurezza pubblica, privata incolumità e garanzia di fornitura. Per ogni segnalazione sono stati attivati ordini di lavoro affidati alla ditta appaltatrice per la risoluzione delle perdite di rete. Nello stesso periodo si è verificata un’ulteriore criticità connessa alla presenza di aria nelle tubature che ostruiva l’afflusso di acqua alle utenze: è stata necessaria la posa di una tubazione in emergenza. utenti. "Si evidenzia – conclude Gaia – che tali criticità di rete sono da imputarsi alla vetustà delle tubazioni che costituiscono i sistemi acquedottistici delle località e che, per la loro risoluzione, prevedrebbero un intervento massivo di sostituzione della rete che attualmente non è previsto all’interno del Programma degli Interventi approvato da Autorità Idrica Toscana".

Sono circa una quarantina gli abitanti delle due frazioni, che d’estate si moltiplicano. emigrati. " Occorrerebbe un intervento risolutivo – afferma Fiammetta Molinari, una residente a Prà del Prete – che però non è previsto dai piano del gestore. Ma così le riparazioni sono all’ordine del giorno e nello stesso tempo sono frequenti i disagi". Il sindaco Jacopo Ferri ha partecipato a un sopralluogo con i tecnici di Gaia assieme all’assessore Gianmarco Corchia e al rappresentante delle frazioni Max Anelli e conosce la problematica. " Il Comune – ha detto – insisterà perché il rinnovo delle reti idriche e fognarie vengano previste nel nuovo programma".

Natalino Benacci