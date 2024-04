Anziana sventa il raggiro e fa arrestare il giovane truffatore

Massa, 11 aprile 2024 – Un 24enne italiano di origine campana è stato arrestato dai carabinieri di Massa dopo aver tentato una truffa a un’anziana. Quest’ultima però si è accorta del tentativo e ha chiamato i carabinieri.

Poco prima dell’intervento dei militari la donna aveva ricevuto una telefonata da uno sconosciuto che affermava di essere un maresciallo dei carabinieri di Carrara, comunicandole che suo figlio aveva provocato un incidente stradale e si trovava in caserma. Per evitare conseguenze giudiziarie al figlio, tra cui anche l’arresto, richiedeva la consegna di 5mila euro in contanti, specificando che a breve sarebbe passata una persona a ritirali.

La donna, insospettitasi, attraverso il 112, ha avvisato immediatamente i carabinieri che sono intervenuti in borghese nei pressi della sua abitazione, intervenendo e bloccando il giovane emissario incaricato del ritiro del denaro.

Il giovane è stato messo agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.