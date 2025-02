Trilly e Giannotti cavalieri del gelato . Il riconoscimento

Sono due i Cavalieri del gelato incoronati in questi giorni dall’Associazione nazionale gelatieri nell’ambito della Tirreno Ct e Balnearia. Si tratta di Daniele Giannotti della gelateria ‘Giannotti’ di via Rinchiosa a Marina e Claudio Tristaino della gelateria Trilly di Bonascola (nella foto). Entrambi sono stati insigniti del titolo di Cavalieri "per aver contribuito con professionalità alla valorizzazione del gelato artigianale".

"Sono onorato per aver ricevuto questo premio dall’Associazione cui sono orgogliosamente iscritto – commenta Giannotti, che da 13 anni e docente di Fabbri Master Class e associato all’Aig –. Un premio che è frutto di tanta passione, perseveranza, ricerca e amore vero questo tipo di lavoro, che è una tradizione di famiglia". Il padre Giorgio è titolare della rinomata gelateria Paradiso di Marina aperta nel 1987. Daniele invece la seconda gelateria l’ha aperta nel 2020. Sposato e con due figli Giannotti aprendo la sua gelateria ha vinto la sua sfida personale, diventando un punto di riferimento per gli amanti del vero gelato artigianale.

Il fratello Giacomo è il titolare del bar Paradiso di Barcellona, uno dei locali più gettonati della città, e negli scorsi anni è stato giudicato come il miglior bar del mondo. Daniele Giannotti con questo titolo porta avanti la tradizione di eccellenza della produzione Giannotti.

Alessandra Poggi