Triathlon, numeri da capogiro: "Una risposta inaspettata"

di Alfredo Marchetti

Forza, determinazione, sudore e costanza. Sono partiti in 500 sabato sera, arrivati da tutto il mondo, per affrontare la quarta edizione di ‘The night of Triathlon’ la super gara che unisce nuoto, corsa e ciclismo. Gli atleti arrivati a Marina di Massa sono stati una vera e propria forza della natura, considerato che il vincitore, Romano Simeone di Cuneo, ha concluso la rassegna in meno di un’ora (57’). Per le donne, prima Tania Molinari. Grande successo per la kermesse che da anni attira appassionati di sport da tutto il mondo. Basti pensare che ai nastri di partenza c’era anche un gruppo di giornalisti sportivi che arrivavano dalla Cina: "Settimana scorsa – racconta Mario Manfredi, tra gli organizzatori dell’evento grazie all’associazione Amici di Andrea Loi – abbiamo fatto una prima tappa del ’The night of triathlon proprio lì, a Dingnang. Dovevano arrivare in Italia atleti cinesi, ma c’è stato un problema con i visti, allora il gruppo cinese ha mandato alcuni giornalisti".

Il percorso ha arricchito il centro di Marina di Massa, "proprio per dare modo – prosegue – al pubblico di godere dello spettacolo". La partenza per la prima frazione di 750 metri riguardava il nuoto: gli atleti hanno praticamente girato intorno al pontile, siano alle boe, con il pubblico presente sulla struttura, diventata per l’occasione una vera e propria tribuna. "Abbiamo avuto la possibilità di partire con un tramonto stupendo, un dettaglio che ha colpito molti" prosegue Manfredi.

La seconda frazione con direzione Ronchi Poveromo fino al bagno Orizzonte, davanti alle ex piscine Oliviero, ha visto un percorso in tre giri, per un totale di 20 chilometri, con gli atleti darsi battaglia in sella alla bicicletta. Una volta arrivati nel viale tra piazza Betti e il pontile e iniziata l’ultima frazione di gara, quella più intensa di emozioni, ovvero la corsa a piedi: due giri fino al bagno Marchini, per un totale di cinque chilometri

"Avremmo potuto raggiungere numeri molto più alti – conclude Mandredi –, ma una volta che avevamo stabilito il massimo di atleti, le prenotazioni sono andate sold out dopo 4 giorni. Abbiamo aggiunto altri posti, ma poi la cosa diventatava molto complessa. Non escludiamo che il prossimo anno potremo alzare la presenza di atleti. Desidero ringrazio l’amministrazione comuanale, Asmiu, i volontari e le loro famiglie, sono stati fantastici". La gara vera e propria ha visto vincere Simeone, secondo Fiorenzo Angelini (+27’), terzo Davide Catalano (+47). Per le donne a vincere è stata Tania Molinari di Piacenza, seconda Vittoria Facco e terza Eleonora Demarchi di Cuneo.