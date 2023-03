Tresana e Comano E’ boom di visitatori

Sono Comano e Tresana i Comuni della Lunigiana con maggior incremento delle presenze turistiche. Si evince dai dati contenuti nel report del Centro studi Turistici di Firenze, che attesta Tresana a un tasso di crescita turistica del 123%: dato straordinario. I numeri definiscono la scansione temporale dei flussi turistici di Tresana: dalle 1.343 presenze del 2015 alle 1.885 del 2018, al boom del 2021 quando si sono registrate 2.747 presenze e del 2022 con 2.842 presenze turistiche. "Lo dobbiamo al gran lavoro degli operatori di settore - dice la delegata a cultura e turismo Claudia Vannini (nella foto) - Negli ultimi anni sono cresciute tante attività, come la Fondazione Maneschi che oltre a recuperare il Castello Malaspina di Tresana ne ha convertito una parte in B&B ed è possibile sia soggiornare che visitare il maniero. Negli ultimi mesi è nata una nuova struttura ricettiva a Villa di Tresana, la Maison de Vevette con piscina e spa". Infine le produzioni tipiche, da “Dolce miele“ di Antoniotti che continua a produrre il miele Dop della Lunigiana, a Rita Tomà con la sua farina di castagne essiccate a legna e macinate a pietra, ai salumi di Marsili, al pane di Bianchini, tutti a marchio De.Co. Da considerare anche i numeri eccezionali delle manifestazioni, dal vero villaggio di babbo Natale nel Parco Fiera, ad Halloween nel borgo di Tassonarla al campo di zucche. "Le associazioni, a partire dalla Pro Loco, sono cruciali - conclude - Sono nati i comitati Insieme per Tassonarla, che ha dato vita a TassonArt, e Giovagallo Luogo dantesco, che si occupa del Castello Malaspina di Giovagallo".