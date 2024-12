Treni, lavori e tagli in vista. I Comuni dicono "no"

Il potenziamento e la manutenzione straordinaria della linea La Spezia-Pisa i cui lavori prenderanno il via il prossimo 7 gennaio sono destinati ad aumentare i tempi di percorrenza da 2 a 10 minuti e imporranno "aggiustamenti temporanei" degli orari dei treni anche in Lunigiana. Sono previsti anche rallentamenti sui treni a lunga percorrezna Freciaargento Genova-Roma via Firenze, Frecciabianca Genova-Roma via Grosseto, Intercyti Milano-Livrono/Grosseto e Intercity Torino-Salerno con ritardi vari dai 20 ai 30 minuti. Rfi ha investito su queste opere più di 65 milioni di euro. Per completare le manutenzioni programmate e rispettare le scadenza del Pnrr Rfi deve utilizzare interruzioni sia diurne che notturne: i cantieri diurni sono previsti dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 10.30 con circolazione su binario unico; dalle 10.30 alle 12.30 linea interrotta e dalle 12.30 alle 13.30 circolazione su binario unico; sono previste anche limitazioni ad alcuni treni. I cantieri notturni aprono dalle 23 alle 5 e comportano velocità inferiori di ripresa della circolazione. L’Unione dei Comuni nel corso di un incontro in videoconferenza alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti Stefano Baccelli dei sindaci Jacopo Ferri (Pontremoli) e Annalisa Folloni (Filattiera) e Mattia Leonardi (Casola) e dei dirigenti di Trenitalia e Rfi. "Questi lavori, che dureranno sino a giugno – spiega Folloni – impatteranno anche sulle tratte della Lunigiana, ci saranno corse sostituite con bus e 3 treni sulla linea Pontremoli-Pisa-Firenze che addirittura si fermeranno ad Aulla. Ci siamo un po’ irrigiditi di fronte ad una narrazione che prevede un pacchetto predisposto inaccettabile anche perché poi non si conoscono nel dettaglio gli orari dei treni che vengono condizionati dai lavori. Abbiamo chiesto di essere portati a conoscenza dei cambiamenti degli orari e delle sostituzioni con corse su gomma. Anche l’assessore regionale ha eccepito sul metodo: ogni volta Trenitalia e Rfi arrivano con decisioni già prese. Volevano aggiornare la piattaforma con i nuovi orari, ma ci siamo opposti. Già domani (oggi ndr) è previsto un altro incontro per esaminare il dettaglio dei nuovi orari e degli scostamenti". Ferri si lamenta della mancata consultazione preventiva. "Tra l’altro si tratta di lavori fuori del nostro territorio che incidono negativamente sul servizio ferroviario – dice –. Il problema è duplice da una parte avremo questi lavori dal 7 gennaio sino a giugno, dall’altra dobbiamo pensare anche ad altre interruzioni importanti estive sulla Pontremolese e sulla Aulla-Lucca. Le manutenzioni vanno fatte ma andavano programmate magari d’estate".

Natalino Benacci