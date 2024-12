Tre operai generici per ’Pietrasanta Sviluppo’

L’azienda Pietrasanta Sviluppo ha indetto un avviso di selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di 3 addetti operai generici. La graduatoria sarà utilizzata per l’assunzione a tempo indeterminato o determinato di personale nello stesso profilo, con contratto part-time stagionale. Profili professionali ricercati, a titolo esemplificativo: addetti ai centri cottura o refettori, autisti per il trasporto dei pasti, gestione dell’approvvigionamento merci al centro cottura. Orario part-time con monte ore settimanale da definire (il monte ore può variare da 10 ore a 20 settimanali, a seconda del refettorio dove è ubicato il lavoratore). Durante il periodo di chiusura delle mense scolastiche (generalmente da inizio giugno a fine settembre), il lavoratore osserverà un periodo di aspettativa non retribuita. Scadenza bando 10 dicembre. Info su www.pietrasantasviluppo.it.