Trattori agricoli e forestali: un corso

Sono aperte le iscrizioni

a due nuovi corsi

di Confartigianato

per l’abilitazione alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote o cingoli. Quando

si usano attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai rischi specifici devono essere formati adeguatamente

i lavoratori incaricati all’uso di tali attrezzature.

Pertanto sono obbligati

a frequentare il corso tutti coloro che sono addetti alla conduzione

di qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 kmh, la cui funzione è costituita dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare attrezzature destinate a usi agricoli o forestali o per trainare rimorchi agricoli o forestali. Info: 0585 1980393; 0187 305653; 3287431361.