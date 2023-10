Trasporti, nuovi bus per pendolari e studenti

Un nuovo bus per Piazza al Serchio. Continua il lavoro dell’Unione di Comuni per gli spostamenti sull’Aulla-Lucca e per le altre tratte su gomma e rotaia. E’ stato inserito un nuovo bus, in partenza da Aulla alle 13, che finirà la corsa a Piazza al Serchio verso le 14.17 (fermate a Rometta, Gassano, Gragnola, Monzone e Minucciano).

"Un altro risultato - dice il presidente dell’Unione Gianluigi Giannetti - grazie ai contatti continui tra l’ente comprensoriale, Regione, Ferrovie e Provincia. Stiamo lavorando in maniera costruttiva andando di volta in volta a sistemare le criticità segnalate". In attesa dell’orario invernale della linea ferroviaria Pontremolese, in vigore dal 10 dicembre, è previsto un ulteriore incontro con la Regione per capire se le richieste dell’Unione di Comuni sono state accolte. Il tavolo tra gli enti interessati è permanente e pronto a risolvere eventuali disagi. Ottenuti poi il bus delle 8 per Aulla e la coincidenza per portare i ragazzi del Liceo classico a scuola. "Con Autolinee siamo riusciti a garantire le corse pomeridiane - dice l’assessore al Trasporto pubblico dell’Unione Annalisa Folloni - per rispondere alle esigenze dell’Istituto Pacinotti Belmesseri che ha scelto di mettere in atto la settimana corta, con i pomeriggi di martedì e giovedì. Rimaniamo in ascolto di genitori, pendolari e del territorio".