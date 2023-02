Tra chef stellati e perlage d’élite Assalto alla ristorazione in fiera

Padiglioni presi d’assalto dai visitatori ieri appena aperti i cancelli dei padiglioni fieristici. Una prima giornata movimentata per Tirreno Ct e Balnearia, aperte fino a mercoledì per mettere in mostra tutto il mondo delle attività enogastronomiche e dell’ospitalità. Grandi stand trasformati in ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie o paninoteche, dove mangiare dall’aragosta all’hamburger made in Italy, a base di panini tondi con i colori delle diverse farine, come quelli proposti dalla Magi di Livorno. Prodotti di tendenza che spopolano tra i giovani, come il ‘Bubble tea’, lanciato in Italia da Claudio Gandolfo. E poi tutto il necessario per l’ospitalità e il turismo balneare. Il taglio del nastro congiunto di ieri mattina con padrino e madrina delle kermesse il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la sindaca di Carrara Serena Arrighi, affiancati dai rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle associazioni di categoria. Non poteva mancare il “patron” della Tirreno Ct Paolo Caldana, il presidente di Tirreno Trade, che ha guidato questa manifestazione di successo al traguardo della 43ª edizione.

"Una fiera – ha detto Eugenio Giani – diventata punto di riferimento della Toscana e di tutto il centro nord che dimostra tutta la sua vivacità in un complesso strategico in Toscana, il secondo dopo Firenze e di grande utilità durante il Covid come hub vaccinale, ma le cui potenzialità sono sotto gli occhi di tutti e ha visto ospitare anche gli eventi di atletica leggera". Soddisfatta la sindaca Serena Arrighi: "L’amministrazione sosterrà il processo di crescita di Carrarafiere e dei suoi eventi" ha assicurato.

Programma intenso anche oggi alla Tirreno Ct: alle 10 Amira presenta i prodotti enologici della Toscana con abbinamento gastronomico e degustazioni di prosecco Docg. Alle 10,30 Il ‘senza glutine che non ti accorgi dalla pizza al pane’ - gara ‘Master pizza champion, il primo e unico talent televisivo dedicato ai pizzaioli professionisti di Accademia pizzaioli-ristorazione italiana. Alle 11 finali regionali dello ‘Sparkling tour 2023’ della Fib: selezione per il ‘World trophy of tiramisù’, premiazione concorso miglior ‘Colomba’ italiana. Alle 14 master ‘Gli amari in miscelazione’, alle14,30 pizza alla pala tra gestione degli impasti ad alta idratazione e variazioni di gusto della scuola italiana pizzaioli, alle 17 proclamazione del vincitore ‘Sparkling tour Toscana 2023’, e dalle 10 alle 18 il concorso internazionale premio ‘Clorofilla, fantasia vegana del gelato’, della federazione italiana gelatieri. A Balnearia alle 9,30 nella sala Michelangelo convegno ‘Onda d’urto balneari in mobilitazione’ di Assobalneari Confindustria e la base balneare di Donne Damare. Alle 10 il convegno ‘Le imprese balneari e la nuova destinazione del turismo italiano’, organizzato da Confimprese demaniali. Alle 11 in sala Bernini l’assemblea nazionale di Cna Balneari con il confronto su come evitare l’applicazione della direttiva Bolkestein. Chiude il convegno delle 16 in sala Bernini ‘Il valore del territorio: le proposte della Cna Toscana per il turismo esperienziale’.

Alessandra Poggi