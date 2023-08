Torneo di pallavolo solidale a Pontremoli: sostieni i centri giovanili!

Una notte..da Lions. Il Lions club satellite “La stele“ ha avuto un’idea originale, ovvero quella di organizzare un torneo di pallavolo, a fine agosto, per raccogliere fondi. Il torneo si svolgerà dal 21 al 27 agosto, ma ci sarà tempo solo fino al 10 agosto per iscriversi e quindi partecipare. Le partite si svolgeranno al centro giovanile monsignor Sismondo, a Pontremoli, a partire dalle 20,30. La quota di iscrizione per ciascuna squadra sarà di 120 euro e il ricavato sarà interamente utilizzato per sostenere i centri giovani di aggregazione presenti sul nostro territorio. Il primo premio in palio è una cena per tutta la squadra, il secondo un aperitivo, sempre per tutta la squadra e il terzo la colazione. Un bel modo di fare sport, ma anche di aiutare e sostenere gli altri. Per ulteriori informazioni si può contattare Alessandro al numero 3408581497 o inviare una mail all’indirizzo: [email protected]