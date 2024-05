Fossone, la Rsa aspetta luglio. I sopralluoghi

Al via i trasferimenti dei reparti del Monoblocco alla retrostante zona di Monterosso. Si parte venerdì con il trasloco dei molti e complessi strumenti di oculistica nella palazzina H, dove troverà posto anche la diabetologia. Ad informare sugli sviluppi del Monoblocco è la cabina di regia, che si è riunita nei gironi scorsi. A Carrara gli interventi al piano rialzato, all’ex pronto soccorso e ai nuovi ambulatori mobili si sono conclusi e sono programmati i trasferimenti delle attività sanitarie, come detto a partire da venerdì 24 maggio. Per quanto riguarda la Rsa di Fossone, destinata ad ospitare il servizio di Cure intermedie, prosegue l’intervento, e per verificare lo stato dei lavori nei prossimi giorni verranno effettuati dei sopralluoghi. In ogni caso da Asl confermano che sarà operativa entro il prossimo luglio. Per quanto riguarda la nuova Casa della Comunità di Massa l’Asl ha effettuato ulteriori incontri con la ditta incaricata dei lavori e si stanno definendo gli ultimi aspetti progettuali. Viene quindi confermato che l’avvio del cantiere è previsto per il mese di luglio 2024. La cabina di regia è un confronto a cadenza periodica che vede al tavolo Regione, Asl, Comuni e organizzazioni sindacali per fare il punto sulla situazione degli edifici sanitari presenti nei territori di Massa, Montignoso e Carrara. E questo alla luce della proroga accordata nei mesi scorsi dai Vigili del fuoco fino a luglio 2024, a seguito della richiesta avanzata dall’Asl. Grazie a questa dilazione dei tempi, si stanno effettuando tutti gli interventi previsti in maniera più graduale e con riduzioni di attività ridotte al minimo. Ovviamente, fino a quando non verranno completati i lavori nelle nuove strutture, i servizi continueranno ad essere regolarmente garantiti nelle attuali sedi di erogazione.