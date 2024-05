Progetto per Aulla sicura. Prevenzione contro lo spaccio . Siglato il patto con il Prefetto

Aulla sempre più sicura. Il Comune, nel 2022, aveva sottoscritto con la prefettura un patto per la sicurezza urbana e per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata. Adesso c’è un nuovo successo, è stato firmato dal prefetto Guido Aprea e dalsindaco Roberto Valettini un atto aggiuntivo, legato al mondo della scuola, per accrescere la sicurezza degli spazi frequentati dai più giovani.

Il Comune ha partecipato a un bando per finanziare iniziative di prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle vicinanze degli istituti scolastici. Lo scorso gennaio il Comune di Aulla aveva presentato in prefettura un progetto con le misure che si intendevano adottare, gli istituti interessati, i mezzi e il personale da impiegare. Il progetto nasce della considerazione che il fenomeno della dipendenza da sostanze illegali sia in aumento e abbia diverse e pericolose connotazioni, per la maggior diffusione di nuove sostanze e per la costante tendenza all’abbassamento dell’età dei ragazzi che ne fanno uso.

Il progetto è stato vincente, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha espresso parere favorevole e così il sindaco e il prefetto hanno firmato l’accordo. Il Comune ha ottenuto un contributo di oltre 11mila euro che permetterà l’installazione di quattro telecamere di videosorveglianza che saranno sistemate nella zona attorno al liceo classico, per monitorare gli spazi frequentati dai più giovani e anche la pianificazione di una campagna di sensibilizzazione. Oltre a queste quattro telecamere, ne saranno installate altre cinque, acquistate grazie a un bando regionale. In questo modo il Comune amplierà l’impianto comunale che dispone di cinquanta telecamere, 14 di lettura targhe e 36 di registrazione video e una centrale di raccolta e visualizzazione delle immagini, collocata al comando di Polizia municipale.

"Il bando ministeriale a cui abbiamo partecipato - commenta il sindaco Roberto Valettini - ha visto la partecipazione di circa 8mila comuni e noi siamo rientrati nei primi 171, ottenendo il contributo. E’ una grande soddisfazione, che testimonia quanto la nostra amministrazione sia sensibile al tema della sicurezza e si impegni su questo fronte".