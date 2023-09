Torna ’Puliamo il mondo’. Ambientalisti a Montignoso

Torna l’appuntamento con ‘Puliamo il mondo’ a Montignoso per un’iniziativa che si svolgerà sabato mattina lungo il torrente Pannosa. Iniziativa organizzata dal Comune di Montignoso in collaborazione con Legambiente, "Vietina c’è", Avis, e Pro Cerreto. Questa iniziativa mira a promuovere la cura e la conoscenza del nostro prezioso territorio, coinvolgendo la comunità locale in un’azione concreta a favore dell’ambiente. L’evento si svolgerà dalle ore 9 alle ore 12 lungo il percorso del Torrente Pannosa, a partire dalla confluenza del canale Orneto. Questo tratto offre non solo l’opportunità di contribuire alla pulizia del nostro ambiente, ma anche di scoprire la straordinaria ricchezza della vegetazione e della vita animale presenti nella zona. Sarà un’occasione per riscoprire la bellezza naturale del nostro territorio e per comprendere l’importanza di preservarla per le generazioni future. L’evento non si limiterà alla pulizia, ma promuoverà anche la conoscenza, il lavoro collettivo e la partecipazione attiva della comunità. È un’opportunità per tutti noi di unirci e fare la differenza insieme. Luogo di ritrovo: confluenza del canale Orneto, incrocio tra Via della Resistenza e Via Fratelli Buffoni, sopra la frazione della piazza. Programma: pulizia ambientale, percorso naturalistico, e riscoperta del territorio. Al termine dell’attività, sarà offerta una merenda per tutti i partecipanti. Per ulteriori informazioni contattare Legambiente Massa via e-mail all’indirizzo [email protected] o chiamando il numero 349 2587534 .