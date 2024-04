Torna ’Lungomare da leggere’. Cercansi studenti volontari

Inizia la raccolta di adesioni da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara per le due manifestazioni culturali: collaborazione sempre più stretta con l’Ufficio scolastico. Dal litorale di Massa al centro storico di Carrara, i festival letterari e culturali lavorano sempre più a stretto contatto con il mondo della scuola. È aperta infatti la raccolta di adesioni dei volontari per la terza edizione di ’Lungomare da Leggere’ che si svolgerà a Marina di Massa dal 27 al 30 giugno e per il festival Con-vivere, giunto alla XIX edizione, in programma dal 5 all’8 settembre sul tema ‘Cambiamento’. Entrambe le rassegne sono promosse dalla Fondazione CrC che consolida così il rapporto e l’impegno con l’Ufficio scolastico di Massa Carrara. Un’iniziativa ben consolidata soprattutto per il festival Con-vivere di Carrara: le magliette arancioni dei volontari sono diventate col tempo a partire dalle prime edizioni un vero e proprio simbolo della manifestazione filosofica e culturale.

La ricetta funziona e ora diventa parte integrante di ’Lungomare da Leggere’, che già dalla prima edizione ha aperto le sue porte anche ai giovani. Volontari in prima fila e dietro alle quinte: prendono parte ad alcune delle attività chiave nell’organizzazione del festival che possono andare dall’accoglienza del pubblico alla fotografia, oppure la gestione della location e ancora essere un punto di riferimento per il pubblico per fornire tutte le informazioni utili. Possono partecipare studenti maggiorenni e minorenni (minimo 16 anni), in tal caso con il permesso dei genitori.

Per il festival Con-vivere i compiti sono quelli di assistenza eventi e conferenze che vanno dal supporto all’accesso del pubblico in platea, all’assistenza nei punti informativi del festival, oppure nelle squadre di assistenza agli eventi del programma collaterale. A ciascun volontario la segreteria assegnerà 2 o 3 turni nell’arco dei 4 giorni del festival scegliendo tra fasce orarie che all’incirca sono previste dalle 16 alle 20 e dalle 19 alle 23 (per entrambe è previsto il buono pasto). Le domande devono essere inviate entro il 29 luglio a mano, nella sede della Fondazione CrC a Palazzo Binelli, via Verdi 7 a Carrara, o per email scrivendo a [email protected]. La riunione organizzativa è prevista per il 26 agosto alle ore 16 nella sala conferenze di Palazzo Binelli.

Per ’Lungomare da Leggere’ i volontari si occuperanno nello specifico di assistenza durante lo svolgimento delle attività dello spazio bambini con il supporto agli organizzatori dei laboratori e la supervisione dei bambini, assistenza al pubblico degli incontri con gli autori, fra Villa Cuturi e piazza Pellerano, mentre al Pontile di Marina di Massa per gli appuntamenti delle letture. A ciascun volontario la segreteria assegnerà 2 turni nell’arco dei 4 giorni dell’evento con buono pasto: dalle 17 alle 20 o dalle 19 alle 22.30. Il modulo va inviato via e-mail scrivendo a [email protected] entro venerdì 7 giugno. Una volta terminato il festival verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che avranno effettuato i turni concordati. Gli studenti potranno presentare l’attestato per il riconoscimento, su discrezione autonoma dell’Istituto Scolastico, di crediti formativi.