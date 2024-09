Torna lo sport nelle strade della città

Torna ‘Massa in Forma’, l’iniziativa del Comune dedicata allo sport che porta le attività nelle strade e nelle piazze della città. Per l’occasione l’amministrazione ha deciso di aderire a #BEACTIVE - Settimana Europea dello Sport, lanciata dall’Unione Europea per promuovere l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi, quindi il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea. ‘Massa in Forma in Europa’ è messa a calendario per domenica 13 ottobre con l’obiettivo di celebrare il movimento sportivo cittadino e di promuovere le attività di tutti quei soggetti impegnati a vario titolo nella diffusione della pratica sportiva a Massa.

L’iniziativa è aperta a tutte le associazioni sportive, Federazioni ed enti di promozione. Le associazioni che vorranno partecipare, a seconda della disciplina sportiva praticata, potranno mettersi in gioco, in performance di calcio, pallavolo, pattinaggio, arti marziali, basket, frisbee, podismo, ciclismo, ginnastica artistica o ritmica, e altro ancora. Per questo c’è un avviso, in scadenza domani, attraverso il quale le associazioni possono candidarsi a partecipare all’evento: la domanda può essere presentata di persona all’Ufficio Protocollo Via Porta Fabbrica o in formato elettronico all’indirizzo Pec [email protected] indicando nell’ Oggetto: "Manifestazione d’interesse Massa in Forma in Europa". Info: 0585490503, mail [email protected]