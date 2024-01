Torna la grande atletica nei padiglioni indoor: da oggi al 4 febbraio

Oggi nel padiglione E di Carrarafiere riparte ‘Carrara Indoor 2024’, il circuito di meeting indoor di atletica leggera organizzati dal Comitato regionale toscano della Fidal. Il circuito sarà aperto tutti i sabati e le domeniche fino al 4 febbraio. In programma gare di atletica per tutte le categorie giovanili, assolute e master, per un totale di 10 manifestazioni agonistiche a cui si aggiungeranno manifestazioni infrasettimanali per gli studenti delle scuole della provincia e un raduno tecnico interregionale (Toscana, Liguria e Piemonte) di salti per le categorie allievi-juniores-promesse.

"È un onore anche quest’anno dare nuovamente il benvenuto alla Fidal e a tutti gli atleti e i tecnici che nei prossimi fine settimana saranno di scena a CarraraFiere – dice l’assessore allo Sport Lara Benfatto –. Carrara Indoor è una manifestazione che ha già dimostrato di funzionare sotto ogni punto di vista: richiamando qui tantissimi sportivi di altissimo livello, ma anche dando la possibilità alle ragazze e ai ragazzi delle nostre scuole e delle nostre società sportive di avvicinarsi a uno sport bellissimo come l’atletica leggera. Eventi di questo tipo sono delle importanti vetrine. Come amministrazione stiamo lavorando, a fianco alla stessa Fidal oltre che alla Regione e a Imm, per mettere a sistema tutto questo. Il lavoro è tanto, ma siamo fiduciosi, intanto godiamoci queste gare, anche con un campione apuano come Samuele Ceccarelli (nella foto) che dodici mesi fa cominciò proprio da qui la sua scalata verso il titolo europeo".

"È un orgoglio per l’atletica toscana essere riusciti ad installare la pista indoor anche nel 2024 a Carrarafiere – aggiunge il presidente Fidal Toscana, Alessandro Alberti –. Quest’anno oltre all’anello da 160 metri e al rettilineo di 50 metri, ci saranno anche una pedana di salto in alto esterna alla pista e unba pedana per il getto del peso. Ci aspettiamo una grande presenza di atleti e prevediamo una rilevante affluenza di pubblico. Lo scorso anno proprio a Carrara ha iniziato la sua stagione indoor Samuele Ceccarelli. Mi auguro che nei prossimi anni Carrara possa avere un impianto da 200 metri in grado di ospitare anche qualche Campionato italiano indoor".