Torna il Sacro Romano Impero. Sergio Berti è ‘cavaliere crociato’

E’ un dirigente medico il nuovo “cavaliere crociato del Sacro Romano Impero“. L’investitura, con spade e costumi d’epoca, ha riportato indietro nel tempo l’affascinante Sala degli Specchi di Palazzo Ducale. E la tecnologia ha trasmesso in rete la rievocazione storica che ha visto protagonista, venerdi il dottor Sergio Berti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia diagnostica e interventistica dell’Ospedale del Cuore e della medesima unità presso l’Area di Ricerca del Cnr di Pisa e al tempo stesso responsabile dell’area innovazione tecnologica della Fondazione Monasterio. Una cerimonia presentata dalla dottorezza Anna Maria Mosti e trasmessa in streaming.

Investitura fedele all’antico rituale: alla presenza della Corte, in costumi storici, i marchesi Alberico I Cybo-Malaspina e Isabetta della Rovere che ha apposto un mantello da cavaliere crociato e gli ha consegnato una pergamena letta durante la cerimonia. A rappresentare il aindaco di Massa c’era l’assessora Giorgia Garau, delegata a turismo, grandi eventi, politiche giovanili, volontariato, politiche per la valorizzazione delle aree di costa e delle montagne, che ha esaltato l’evento e l’attività dell’associazione Ducato di Massa, oltre alla scelta del candidato all’investitura. Il presidente del Ducato, Luigi Badiali, ha presentato Sergio Berti e illustrato i criteri adottati dal consiglio direttivo neglla scelta: il riconoscimento della grande capacità di onorare con le sue azioni il territorio in ambito nazionale e internazionale, ma anche locale.

Sergio Berti, dopo l’investitura, ha tenuto un breve intervento nel quale, oltre a dichiararsi gratificato dalla scelta della sua figura, ha sottolineato l’importanza della memoria storica e delle presenza di associazioni, come il Ducato di Massa, che da anni operano sul territorio e nelle scuole. Associazioni, ha sottolineato che andrebbero fortemente sostenute per trasmettere la storia locale che ha caratteristiche uniche. Il dirigente medico ha voluto anche sottolineato il valore dell’Ospedale del Cuore e delle Istituzioni scientifiche con le quali interagisce, dal momento c he l’eccellenza raggiunta dall’Opa e dai suoi dipendenti gode del vantaggio di operare in un sistema integrato di eccellenza che consente di raggiungere altissimi livelli professionali e tecnologici. Il professor Palandrani, presidente di Apuamater e consigliere del Ducato di Massa, ha portato in conclusione una sintesi dell’attività svolta in particolare in questi ultimi due anni dalle due associazioni e da altre 18 che si sono unite per realizzare, con molteplici eventi, la ricorrenza del IV Centenario dalla morte di Alberico I Cybo-Malaspina. La cerimonia è stata allietata dal Gruppo delle Danze Storiche del Ducato di Massa che ha svolto, in modo eccellente, tre danze storiche medievali e rinascimentali.