Torna l’estate e torna ’Il Mare dei bambini’, il centro estivo del Comune di Montignoso che dal 3 luglio al 31 agosto coinvolgerà 134 bimbi con giochi, attività di gruppo e tanto divertimento. Il servizio educativo – iscrizioni fino al 7 giugno – è rivolto ai bambini tra 3 e 12 anni e verrà organizzato in 4 strutture: l’asilo nido comunale, con 2 gruppi di 10 bambini in età 3-4 anni, in orario 8-15 dal lunedì al venerdì con mensa; la scuola dell’infanzia di Capanne, con 3 gruppi di 12 bambini in età 3-5 anni, in orario 8-13 dal lunedì al venerdì senza mensa; la scuola dell’infanzia di Cervaiolo, con 1 gruppo di 12 bambini in età 3-5 anni, in orario 8-15 dal lunedì al venerdì con mensa e al sabato in orario 8-13 senza mensa; la scuola primaria di Cervaiolo, con 3 gruppi di 12 bambini in età 6-12 anni, in orario 8-15 dal lunedì al venerdì con mensa e al sabato in orario 8-13 senza mensa; la scuola primaria di Cinquale, con 2 gruppi di 15 bambini in età 6-12 anni, in orario 8-13 dal lunedì al venerdì senza mensa.