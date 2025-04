Torna il giallo di Ulisse . Nessuno

Come da tradizione nella giornata del primo di aprile il misterioso Ulisse Nessuno ha pubblicato sui social il suo giallo in salsa avenzina. Di ieri a distanza di un anno il primo capitolo della nuova serie ‘Il pozzo del tempo’ apparsa tra gli applausi virtuali di tutti sulla pagina Facebook ‘Sei di Avenza se…libero’. Archiviati i casi del noir ‘Carrione rosso sangue’ uno e due, che hanno appassionato il pubblico, Ulisse Nessuno nella versione apuana di Elena Ferrante, torna a scrivere storie misteriose ambientate ad Avenza con personaggi reali, a volte camuffati sotto le spoglie di nomi di fantasia come nel caso del tenente colonello Cristian Mascella, nella realtà Cristiano Marella. Anche stavolta il mistero aleggia già tra le prime righe, e chissà se anche stavolta i protagonisti si troveranno a contrastare creature modificate geneticamente dalle sostanze nocive sversate negli anni Ottanta dalle aziende della vicina zona industriale. La nuova storia inizia nel giardino di casa Pellini, ai piedi della torre di Castruccio. Durante una festa di compleanno una bambina di nome Sara decide di avventurarsi in un cunicolo che ha notato proprio ai piedi della torre, forse uno dei tanti che hanno percorso i mostri e gli eroi di ‘Carrione rosso sangue’, e dopo aver cercato di prendere una palla di colore bianco precipita in una cavità. La storia si interrompe bruscamente e si sposta dall’angusto cunicolo al verde giardino di casa Pellini, dove finalmente la mamma della bambina si è accorta che sua figlia è sparita è grida "Aiuto! Aiutatemi. Mia figlia è sparita!". Adesso si attendono gli sviluppi.

Alessandra Poggi