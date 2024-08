Torna il Festival Sinfonico. Da ’Casta Diva’ alla ’Gran Partita’

Torna il Festival Sinfonico, giunto quest’anno alla 31ª edizione. Dopo il concerto d’apertura affidato all’Orchestra Domenico Scarlatti, diretta da Paolo Biancalana, il nuovo appuntamento è per domani sera, alle 21.30, con ’“Casta Diva’, lirica al chiar di luna. Una serata di grande musica, sempre nel Cortile di Palazzo Ducale a Massa. Non poteva mancare nel Festival un omaggio alla grande lirica: accompagnati al pianoforte da Cesare Goretta, i solisti Maria Simona Cianchi, soprano, Vladimir Reutov, tenore, Veio Torcigliani, baritono, con la Corale Guglielmi (diretta da Paolo Biancalana), proporranno le più amate romanze, duetti e cori di Bellini, Mozart, Verdi e naturalmente Puccini, protagonista, con brani tratti da Tosca, Bohème, Butterfly, Gianni Schicchi.

Il Festival Sinfonico unisce alla bravura degli interpreti la scelta di brani di richiamo, una formula che dà la possibilità di ascoltare ottime esecuzioni dei capolavori della musica classica, una proposta di sicuro interesse e valore culturale nel panorama degli spettacoli estivi. La varietà nelle proposte costituisce l’aspetto caratterizzante della rassegna. La chiusura, l’8 agosto, sarà affidata a tredici solisti dell’Orchestra Domenico Scarlatti che presenteranno il brano forse più importante scritto per ensemble di fiati, la Serenata “Gran Partita” di Mozart, capolavoro unico nel suo genere, che include alcune delle pagine più belle e memorabili di tutta la letteratura musicale come il terzo tempo “adagio”, quello che fa dire a Salieri, nel celebre film ’Amadeus’ di Milos Forman: “Sembrava di ascoltare la voce di Dio”. Il programma si completa poi con la briosa sinfonia per fiati di Donizetti.

Promosso dal Comune di Massa, ufficio Cultura, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara con il patrocinio della Provincia, il Fetsival è organizzato dall’Associazione Musicale Massese e dall’assessorato alla cultura del Comune. L’ingresso è a pagamento (15 euro, posto unico). Per informazioni e prenotazioni: Associazione Musicale Massese, tel. 347 6093958.