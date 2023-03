Test di Medicina e Odontoiatria Via all’iscrizione tramite portale

La segreteria studenti UniPi all’Urp del Comune informa che sono state pubblicate nel sito dell’università le nuove modalità di partecipazione ai test ad accesso programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria. Per partecipare è necessario sostenere il Tolc-med. L’iscrizione al test Tolc-med può avvenire esclusivamente sul portale www.cisiaonline.it nei seguenti periodi: dal 13 marzo fino alle 14 del 3 aprile per sostenere il test nel primo periodo di erogazione (13-22 aprile); dal 15 giugno fino alle 14) del 5 luglio per sostenere il test nel secondo periodo di erogazione (15-25 luglio). Per altre informazioni segreteria UniPi telefono 0585 490.430 mail: [email protected]