Tesori dei musei. Primo Incontro con i docenti

Un incontro con i docenti delle scuole cittadine per promuovere i tesori dei musei cittadini e dell’area archeologica di Fossacava. È quello in programma per venerdì alle 16 al Carmi della Padula (nella foto), e nel corso del quale sarà presentata l’offerta formativa che il Mudac, il Carmi e Fossacava propone agli studenti. L’iniziativa pensata dal Comune di Carrara sarà realizzata in collaborazione con gli operatori museali di Nausicaa e l’archeologa Alice Rappelli. In programma incontri e laboratori didattici per far avvicinare i più giovani al patrimonio museale, con approfondimenti tematici sulle mostre temporanee in corso. A presentare l’iniziativa ci saranno l’assessore alla cultura Gea Dazzi, Cinzia Compalati direttore del settore cultura e Stefano Genovesi, direttore del museo del marmo e dell’area archeologica di Fossacava. Nell’occasione per tutti i partecipanti sarà organizzata una visita guidata alla mostra ‘Romana marmora. Storie di imperatori, dei e cavatori’, in corso al Carmi fino al 12 gennaio. Si tratta di un’esposizione dedicata alla cava romana di Fossacava, oggetto di uno scavo archeologico nel 2015 e oggi aperta al pubblico con un percorso incentrato su un graphic novel che illustra ai visitatori di ogni età la sua storia. La collezione permanente del Mudac invece raccoglie opere di artisti italiani e internazionali dagli anni ‘50 a oggi. Il Carmi è un museo didattico che offre la possibilità di avvicinarsi a Michelangelo con una lettura interattiva, attraverso video e ologrammi, mostrando inoltre come la rilettura e la reinterpretazione da parte di artisti contemporanei delle sue opere crei la continuità e il dialogo con il passato e con l’attività del grande genio rinascimentale.