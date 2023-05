Terreni da coltivare e sfalciare in concessione dal Comune

Siete iscritti all’Albo degli imprenditori agricoli e avete necessità di coltivare e sfalciare erba e produrre fieno per la vostra azienda agricola?. Il Comune di Filattiera ha predisposto un bando al quale si può partecipare entro lunedì alle 13. Si tratta di terreni recentemente acquisiti (ex Demanio) dal Comune stesso al proprio patrimonio immobiliare, siti nella Piana di Filattiera, che hanno destinazione agricola a prato, idonei alla produzione per la coltivazione di erba e fieno.

Il bando si è reso necessario anche per evitare la proliferazione di arbusti ed erbe infestanti sulle superfici prative nel caso non venissero sfalciate e per dare un corretto assetto agronomico a tali fondi agricoli. Che sono divisi in due lotti: 1° lotto foglio 49, particelle 385, 393, 394, 397. 2° Lotto foglio 50 particelle 85, 90. Gli interessatipertanto possono redarre le offerte sugli appositi moduli e farle pervenire, a pena d’esclusione, in busta chiusa con sopra la dicitura: "Offerta coltivazionetaglio erba" con all’interno l’offerta indicata in cifre e lettere che si intende proporre, sottoscritta dall’imprenditore agricolo.

Alla stessa dovrà essere allegata copia di documento d’identità in corso di validità e la dichiarazione dell’iscrizione all’Albo degli imprenditori agricoli. L’offerta va consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo entro e non oltre le 13 di lunedì. L’apertura delle buste delle offerte pervenute, avverrà in seduta pubblica il 30 maggio alle 12 presso la sede del Comune di Filattiera. I terreni a prato oggetto del bando saranno aggiudicati a chi avrà presentato l’offerta di importo più alto fra i partecipanti. L’aggiudicatario potrà coltivaretagliare l’erba fino al 15 settembre.

Roberto Oligeri