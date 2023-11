Terremoto in Toscana, scossa a Licciana Nardi

Licciana Nardi (Massa Carrara), 2 novembre 2023 – Un terremoto di 3 gradi della scala Richter è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in provincia di Massa Carrara nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 novembre intorno alle una.

L’epicentro viene fissato dall’Istituto di geofisica e vulcanologia a quattro chilometri dall’abitato di Licciana Nardi. E a una profondità di dieci chilometri. “Abbiamo avvertito prima un boato e poi la scossa”, dicono i cittadini su Facebook in una zona in cui già ci si attende una allerta meteo per piogge forti nella giornata di giovedì.

Non si segnalano danni a cose o persone. Le forze di Protezione Civile monitorano intanto la situazione. Segnalazioni della scossa arrivano da Carrara ma anche dalla zona di Sarzana. Un sisma dunque fortunatamente lieve ma che ha tenuto per alcuni secondi la gente con il fiato sospeso.