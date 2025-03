Tenerini lancia il nuovo singolo intolato “Yokai“

Batterista professionista e imprenditore, è pronto a un ‘nuovo’ lancio sul palcoscenico musicale: Jonhatan Tenerini, titolare e creatore della Dms Stage & Music School a Montignoso, è pronto a lanciare “Yokai“, il nuovo singolo in uscita domani su tutte le piattaforme di streaming. Non è solo un singolo potente e di grande impatto ma anche una sorta di ‘aperitivo’ per gustare poi la prossima pubblicazione di “Noisy Shadows Project“, il primo vero e proprio album di Jonhatan, che uscirà nel mese di maggio. Noisy Shadows Project è la nuova band Fusion/Prog di Jonhatan Tenerini, insieme con Matteo Moscardini al basso, Francesco Gracci alla chitarra e Federico Gerini al piano.

“Yokai“ è un brano che unisce sonorità elettroniche ed acustiche, con richiami alla musica orientale ed un tocco che ricorda le atmosfere degli anime giapponesi. Frutto della collaborazione con Tama, “Yokai“ crea un sound originale e coinvolgente, mescolando elementi tradizionali e moderni.

Si tratta dunque di un’anteprima perfetta per scoprire il mondo di "Noisy Shadows Project". Singolo e disco sono stati registrati entrambi alla Dms Stage & Music School; il disco è prodotto da Jonhatan Tenerini e Giacomo Loré per Atomo World Record e sarà distribuito da Altfonte.