Tempo di campus estivi Mare, piscina e fornelli

Un ’Campus estivo’ per i bambini della scuola dell’infanzia, della sezione primavera (dai 2 ai 3 anni) e per i ragazzi della scuola primaria alla scuola dell’infanzia paritaria “Finelli” di Avenza. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì con un orario flessibile dalle 7.30 alle 16 per la sezione primavera, scuola dell’infanzia e per i ragazzi della scuola primaria. Gli spazi utilizzati per le attività: salone polifunzionale, spazi didattici della scuola, giardino attrezzato della scuola, spiaggiamare (3 volte la settimana per la scuola dell’infanzia), piscina “Water Park” di Marina di Massa (scuola infanzia e primaria), maneggio zona Battilana (ragazzi della primaria). La scuola dispone di un servizio refezione proprio di ottimo livello, con un menù diversificato nelle quattro settimane del mese, per poter includere la quasi totalità di alimenti freschi e a Km 0, conformemente alle tabelle dietetiche approvate dall’Asl e in regola con le autorizzazioni e norme igienico-sanitarie. E’ possibile fruire del campus per i ragazzi della scuola primaria, fin dalla seconda metà di giugno e sono previste al riguardo due giornate al mare (lunedì e mercoledì) e una al maneggio (il venerdì).

Interessante l’esperienza dei ’Piccoli Masterchef’ per un giorno, che favorisce l’autonomia consentendo ai bambini e ai ragazzi di toccare, mescolare, sbattere, stendere, assaggiare. Saranno guidati a realizzare una pizza e una pranzo a tema in giardino. Per info 0585858101 o e-mail a [email protected]