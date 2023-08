Tecnologia per la Protezione civile Display nei punti nevralgici cittadini

diDaniele Rosi

Fornire un servizio integrativo di allerta che vada oltre la semplice notifica del cellulare. Un arricchimento dei supporti a sostegno del cittadino che, in questo caso, riguarda soprattutto l’utilizzo di appositi display informativi, installati prossimamente in alcuni punti nevralgici del territorio comunale. Un investimento per le casse comunali che si aggira attorno agli 80mila euro, per quello che dovrebbe rappresentare il primo step di una serie di potenziamenti pensati dalla Protezione Civile nell’accrescere gli strumenti informativi a sostegno della collettività. Il sistema potrà essere poi integrato di anno in anno per migliorare ulteriormente il supporto. L’intervento progettuale è stato illustrato ieri nella sede operativa della Protezione Civile nel Comune di Carrara, durante la commissione pianificazione territoriale e Protezione Civile presieduta da Augusto Castelli.

Per la Protezione Civile, a spiegare nel dettaglio le funzionalità dei monitor, presenti Angelo Ricci e Roberto Checchi. Sono ancora da definire le zone in cui saranno installati i primi display. Per il momento, in questa fase, è prevista l’installazione di otto monitor, con la Protezione Civile che ha già fatto una mappatura completa del territorio comunale, dando diverse priorità a seconda dell’area in cui eventualmente andare a installare i display informativi. "Su questi monitor esterni sarà possibile fornire al cittadino diversi tipi di informazioni – hanno spiegato Ricci e Checchi – che non riguardano solo segnalazioni su allerte, maltempo o la viabilità; ma anche aggiornare su manifestazioni, chiusura strade in occasione di eventi di rilievo, e dare maggiori notizie a livello civico, andando a integrare il supporto e allargandolo a una fetta ancora più grande di popolazione". Ogni monitor non sarà semplicemente un display collegato a un sostegno, ma sarà a tutti gli effetti uno strumento informativo con sistemi interattivi ed elettronici, costantemente collegato con la centrale operativa. Da remoto sarà possibile aggiornare continuamente i display andando così a migliorare anche il lavoro del personale della Protezione Civile, per un sistema che andrà ad integrarsi con la città. "Vogliamo dare la possibilità alle persone di vivere la città con maggiore sicurezza – hanno aggiunto – e tra le aree in cui secondo noi serve l’installazione ci sono l’uscita dell’autostrada, la stazione, piazza Farini in città dove la fermata dell’autobus, più anche le zone mercatali di Avenza e Marina".

Per quanto riguarda il sistema di allerte, i display avranno una funzione automatica di aggiornamento dei bollettini ufficiali della Protezione Civile, in grado di recepire il colore dell’allerta meteo della zona di riferimento.