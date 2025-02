Teatro ’Notte Morricone’ tra musica e danza

Va in scena domani sera, alle 21, al teatro Guglielmi, ’Notte Morricone’, un omaggio sui generis al grande compositore scomparso nel 2020 e vincitore di due premi Oscar. Un appuntamento che farà piacere ai tanti appassionati della musica di Morricone, legata anche a grandi film, ma anche a coloro che amano la danza e il teatro. Lo spettacolo, infatti, prodotto dal Centro coreografico nazionale/Aterballetto, è firmato dal noto coreografo e regista spagnolo Marcos Morau, il più giovane coreografo ad aver ottenuto il più alto riconoscimento di Spagna per quanto riguarda la danza. Morau, con la sua potenza visionaria e la capacità di trasfigurare universi musicali, presenta una creazione unica che intreccia le musiche di Morricone con la danza, le arti visive e le suggestioni cinematografiche. La direzione e l’adattamento musicale sono a cura di Maurizio Billi, sound designer Alex Röser Vatiché e Ben Meerwein, set e luci di Marc Salicrú, costumi di Silvia Delagneau, assistenti alla coreografia Shay Partush e Marina Rodríguez.

"Questo spettacolo è il mio regalo, un devoto tributo alla bellezza che Ennio Morricone ha donato al mondo – dice Morau –. Morricone potrebbe essere mio padre o mio nonno, io sono un erede diretto della sua eredità, dei film che gli devono un debito incommensurabile. Fischiettare le sue melodie era già, prima di immergermi nella sua musica, un suono ricorrente nella mia vita. Sono figlio di genitori cresciuti con il suo ’C’era una volta in America’ e ’Il buono, il brutto, il cattivo’, sono cresciuto, tra molte altre cose, con le sue melodie che suonavano nel soggiorno di casa mia. Senza che lui lo sapesse, la sua musica non era solo la musica di quei film ma era anche la colonna sonora della nostra infanzia".

’Notte Morricone’ si svolge nel crepuscolo di una notte ordinaria nella vita di un creativo, che solo e stordito davanti ai suoi fogli, prende appunti e visualizza melodie per film che non esistono ancora, riportando in vita storie nell’aria rarefatta della sua stanza. La notte sarà piena di visitatori che risponderanno alla sua chiamata creativa per registrare le sue idee fugaci in uno studio di registrazione improvvisato.