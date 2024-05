“Tassonart” allunga le radici fino all’estero

Viaggiare alla scoperta delle proprie radici e della storia familiare è un’esperienza straordinaria che diventa reale e accessibile con la piattaforma dedicata agli italiani all’estero e agli italo-discendenti desiderosi di riconnettersi con le proprie origini. Il Comune di Tresana, con la manifestazione di arte diffusa “TassonArt“, ha vinto il bando del Ministero degli Esteri e il progetto è stato presentato nei giorni scorsi alla presenza del Sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Maria Tripodi. Sono intervenuti anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani, sostenitore del progetto, il consigliere giuridico del Ministro Tajani, Raffaella Bonsangue, il coordinatore nazionale Antonio Corsi, la coordinatore regionale Mariangela Dalfovo e il rappresentante del Comitato Insieme per Tassonarla Oriano Valenti. Ha moderato l’evento la consigliera con delega alla Cultura, Claudia Vannini.

"TassonArt è la dimostrazione di come essere comunità possa portare a grandi risultati – ha detto il sindaco uscente Matteo Mastrini – perché tutto è partito dal Comitato Insieme per Tassonarla. Le associazioni hanno poi collaborato per far crescere la manifestazione d’arte diffusa, potendo contare anche sul contributo del Comune. La Regione ha dato un’importante aiuto per allargare l’orizzonte dell’evento oltre la dimensione locale. Oggi TassonArt diventa internazionale guardando alla vasta Comunità degli italo discendenti, di cui anche il nostro Comune ha centinaia di rappresentanti in Francia, Scozia, Svizzera e non solo. Faremo rete con gli altri Comuni vincitori e soprattutto offriremo la possibilità di alloggiare a Tresana a prezzi vincitori con l’aiuto di Italea, che unisce domanda e offerta in un unico contenitore".

