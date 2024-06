Tappe nei mercati per Angelica Gatti

Prosegue la campagna elettorale di Angelica Gatti, 35 anni, massese, insegnante di economia aziendale nelle superiori, che corre a sostegno della lista, creata da Michele Santoro, ’Pace Terra Dignità’. Per un banale errore, martedì è uscito sul giornale il nome sbagliato della lista. Ce ne scusiamo con i lettori e la diretta interessata. Il nome giusto è appunto ’Pace Terra Dignità’, con la parola pace non a caso al primo posto. Angelica Gatti ieri con il suo stand al mercato di Massa e venerdì sarà a quello di Marina. E’ l’unica residente nella nostra provincia candidata alle Europee, insieme a Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli, per Forza Italia.