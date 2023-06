Taglio del nastro a Barbarasco E’ nata la Locanda San Quirico

Un gradito ritorno con una nuova offerta. La Locanda San Quirico di Barbarasco riapre i battenti. Si tratta di un locale storico del comune di Tresana che in precedenza si chiamava Ristorante Rolando. Dopo la scomparsa, negli anni Ottanta, del proprietario Rolando Vannini, il locale è stato riammodernato e rivisto con ottimi risultati strutturali. Ad alcuni anni dalla chiusura, oggi, riapre con nuova gestione dotata di pizzeria e ristorante, dove si potranno degustare anche i prodotti della tradizione locale.

Il sindaco Matteo Mastrini era presente all’inaugurazione (nella foto) e ha ringraziato i gestori per l’iniziativa e per aver scommesso su Barbarasco: "Si rafforza la nostra offerta gastronomica – ha detto il sindaco –. Adesso abbiamo ben cinque locali di grande qualità e per una piccola comunità come la nostra è motivo di grande soddisfazione".