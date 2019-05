Bagnone (Massa Carrara), 31 maggio 2019 - Un pensionato è stato denunciato dai carabinieri forestali per il taglio abusivo di bosco a Bagnone per mancanza di autorizzazione, utilizzo di manodopera irregolare e anche il trattore, non assicurato, è stato sequestrato.

Il taglio del bosco, secondo quanto accertato, veniva svolto nella località Stazzone in assenza delle autorizzazioni necessarie previste dalla legge forestale Toscana. L'attività, spiega una nota del comando provinciale dei carabinieri, era condotta da un pensionato che si avvaleva di manodopera straniera impiegata al nero e quindi priva delle tutele di legge. Al momento del controllo sono stati identificati il responsabile della sedicente ditta boschiva ed un giovane romeno, intento a trasportare la legna tagliata con un trattore agricolo. I lavori di taglio del bosco venivano condotti in violazione di più norme; oltre all'assenza di autorizzazione forestale è stato contestato il taglio irregolare di piante che dovevano rimanere a dotazione del bosco e l'apertura abusiva di un tracciato per consentire il passaggio del trattore carico di legna. Le varie sanzioni ammontano ad oltre 1.600 euro. Dai controlli sui documenti del mezzo si è poi accertato che il trattore, di proprietà di un terzo soggetto che sembra l'avesse affidato al pensionato in vista della cessione definitiva del mezzo, era privo di assicurazione, dei documenti di circolazione ed infine il conducente non aveva l'abilitazione necessaria alla guida. Per questo, in base alle violazioni riscontrate, sono stati redatti cinque verbali di contestazione alle norme sul codice della strada, per un importo complessivo superiore a 7.000 euro. Si è inoltre proceduto al fermo e al sequestro amministrativo del mezzo come sanzioni accessorie. Circa la posizione lavorativa del giovane, dalle notizie acquisite è emerso che egli da tempo lavorava per il pensionato svolgendo varie mansioni in assenza di qualunque contratto e venendo retribuito saltuariamente in base al lavoro svolto, in violazione della normativa sul lavoro. Per questo procederanno i militari del Nucleo carabinieri dell'ispettorato del Lavoro di Carrara.