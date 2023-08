Tagli in vista a Pontremoli per la corrente: Enel Distribuzione comunica lavori su fibra ottica

Brutte notizie per gli abitanti di Pontremoli e per i turisti (molti) che in questi giorni frequentano questa zona della Lunigiana. Enel Distribuzione ha comunicato il programma di interruzioni di fornitura di energia elettrica in diverse frazioni del comune di Pontremoli su richiesta di Open Fiber, che è impegnata ad eseguire lavori per la stesura delle fibra ottica. Si comincia con i “tagli“ venerdì il 4, dalle 9 alle 14.30 in località Gozzola e Piano Teglia e zone limitrofe. L’8 agosto sarà la volta, dalle 9 alle 16, delle località Compisana, Careola e limitrofe. Il 10 agosto dalle 9 alle 16, toccherà alle località Pietra Piccata di Arzelato e limitrofe. Il 22 agosto, dalle 9 alle 16, si proseguirà con Succisa, Poderi, Fossola, Boccedo, Cantoniera (strada statale 62) e zone limitrofe. Il 24 agosto, sempre dalle 9 alle 16, saranno coinvolte le località Traverde, Boccedo, Montaio, Villavecchia e limitrofe. Il 29 agosto dalle 9 alle 14.30 si passerà alla località Villavecchia: il 31 agosto, ancora dalle 9 alle 14.30, ecco le località Previdè, Casalina, Pracchiola, Groppodalosio e limitrofe. Passiamo a settembre. Il 5 dalle 9 alle 16 località Previdè, Casalina, Pracchiola, Groppodalosio e limitrofe; il 7 settembre dalle 9 alle 14.30 la località Grondola e limitrofe; il 12 dello stesso mese dalle 9 alle 16 in località Cervara, Navola, Baselica, Guinadi e limitrofe; il 14, dalle 9 alle 16, le località Montelungo Superiore, Cucchero e limitrofe; il 19 settembre dalle 9 alle 14 le località Case Rotelli, Pollina e aree limitrofe; il 25 dalle 9 alle 14 in località Arzengio; il 27 dalle 9 alle 14.30 in località Ceretoli e infine il 29 settembre, ancora dalle 9 alle 14.30, ecco le località Pracchiola, Groppodalosio e limitrofe.