Sventola la bandiera blu: "Premio fondamentale"

di Daniele Rosi

Sul litorale di Marina sventola nuovamente la Bandiera blu. Per il 12esimo anno consecutivo la città ha ricevuto il riconoscimento della Foundation for Environmental Education, sulla base della qualità delle acque di balneazione e sui servizi a disposizione del pubblico. Ieri mattina alla ‘rotonda’ in località Paradiso la cerimonia ufficiale, a cui hanno partecipato le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia ‘Giampaoli’ e ‘Lunense’ dell’Istituto comprensivo Taliercio, oltre a ‘San Luca’ e ‘Perticata’ dell’Istituto comprensivo Fossola Gentili. Presenti oltre alla Sindaca Serena Arrighi, alla vicesindaca Roberta Crudeli e all’assessore al Turismo Lara Benfatto, anche il Prefetto Guido Aprea e Selene Mazzarese comandante della Capitaneria di Porto. "Un riconoscimento che non si ottiene per caso – ha ricordato la sindaca Arrighi – ma è risultato di un lavoro importante sulla qualità dell’acqua, sulle spiagge e i servizi. Ci impegneremo per riavere la Bandiera blu anche il prossimo anno". Per il mantenimento è necessario rispettare alcuni requisiti, che riguardano la qualità delle acque di balneazione, certificata dalle analisi Arpat durante la stagione balneare e vengono inoltre considerate le attività di educazione ambientale e informative attivate, la gestione ambientale, i servizi offerti e la sicurezza del territorio.

Un territorio che negli ultimi mesi ha saputo in positivo mostrare un’ottima capacità organizzativa, come ha poi aggiunto il prefetto Aprea. "Si riesce a fare bene sul territorio in ogni circostanza che capita – ha sottolineato – e mi riferisco non solo al turismo e alla valorizzazione delle spiagge, ma penso anche all’ottima risposta nei casi degli sbarchi. Complimenti all’amministrazione che garantisce questo risultato, senza scordarsi della vigilanza della Capitaneria di Porto". Proprio per la Capitaneria ha infine preso la parola la comandante Mazzarese che, nel ricordare il grande impegno dietro il riconoscimento, ha lanciato un appello ai bambini. "Queste nuove generazioni saranno il futuro – ha ricordato – dato che proprio loro saranno i fruitori e allo stesso tempo i difensori di queste bellezze". I bambini si sono poi esibiti in un paio di canzoni a tema marittimo, ‘Tra le onde del Mar’ e ‘Stessa spiaggia stesso mare’, per poi ricevere da Nausicaa delle borracce in alluminio come simbolo del contrasto allo spreco d’acqua e all’utilizzo delle plastiche.