Superenalotto, 29mila euro per un cinque

La dea bendata volge lo sguardo su Carrara. In città è andato a segno un ‘5’ al Superenalotto nel concorso di un paio di giorni fa, martedì 18 febbraio. A darne notizie è Agipronews, l’agenzia di stampa e giochi e scommesse, che conferma una vincita di poco inferiore ai 30mila euro, per la precisione 29.746 euro, a seguito di una giocata compiuta alla Tabaccheria 39 di via Don Minzoni a Carrara, in cui è stato centrato un ‘5’.

Ancora segreto il nome di chi abbia vinto al Superenalotto, anche se, come spiegano i gestori della tabaccheria, si tratta molto probabilmente di una persona del posto. "Non sappiamo se la vincita riguardi una schedina generata o compilata - spiegano dalla Tabaccheria 39 - e bisogna tenere conto che noi possiamo pagare direttamente fino ai 5mila euro lordi, perché con cifre più alte la legge prevede dei passaggi aggiuntivi. La clientela che abbiamo è per la maggior parte di Carrara, Marina e Avenza, quindi immaginiamo che possa essere riferito a persone del posto, anche se al momento non si è presentato nessuno".

Non è la prima vincita per un cliente che gioca all’interno della Tabaccheria 39, anche se mai come questa volta, si tratta di una cifra importante. "Nei nove anni da quando abbiamo la tabaccheria - sottolineano i titolari - abbiamo avuto diverse vincite con il Lotto, diversi terni, combinazioni e vincite minori. Quasi 30mila euro rappresenta però la vincita più grossa da quando siamo qui. E’ una soddisfazione sapere che qualcuno ha vinto giocando qui".