Super cervellone Falezza: "Matematica che passione"

La migliore matricola del Politecnico di Milano è un ex studente del liceo scientifico Marconi. Lui è Alessandro Falezza e che la sua carriera accademica fosse un successo era già chiaro da quel 10 in matematica e in fisica che si è portato avanti in tutti gli anni di liceo. Dopo il 100 alla maturità è andato sicuro con l’iscrizione a ingegneria elettrica all’ateneo milanese, anche perché il test di ammissione lo aveva già fatto in quarta superiore superandolo a pieni titoli. Le sue aspirazioni future sono un posto alla multinazionale statunitense Apple che produce sistemi operativi e dispositivi multimediali o alla texana Tesla specializzata nella produzione di auto elettriche.

"Mi piacerebbe fare un’esperienza in una grande azienda, magari all’estero - racconta -. Mi piace molto viaggiare, ritengo sia fondamentale per allargare lo sguardo sulle cose, vorrei unire il mio lavoro con questa passione". Il 20enne residente a Ortonovo ha completato tutte le scuole a Carrara "e già tra i banchi delle superiori immaginavo un futuro da ingegnere - prosegue -, ho sempre avuto questa aspirazione e la sto portando avanti non tralasciando le amicizie perché ritengo sia importante eccellere nella carriera accademica ma è altrettanto importante avere delle grandi amicizie anche per studiare insieme e supportarsi durante i momenti più duri".

Studio che lo vede al secondo anno della triennale e per lui un grande premio, quello riservato agli alunni più eccellenti. "Questo riconoscimento mi è stato consegnato in base alla mia media dei voti che è 29.5 e ai crediti universitari. Un premio di mille euro che utilizzerò per viaggiare con i miei amici. In più c’è una borsa di studio per merito che mi permette di non pagare le tasse al politecnico". Già dal prossimo anno, che sarà l’ultimo della triennale, Alessandro valicherà i confini nazionali "andrò in erasmus in Irlanda o Hong Kong - specifica il 20enne -. Poi per la magistrale vorrei poter accedere all’Eth di Zurigo, il prestigioso politecnico universitario federale della Svizzera oppure riuscire a prendere una borsa di studio per spostarmi negli Stati Uniti a Harvard o Stanford oppure in Ighilterra a Oxford o Cambridge".

Guarda al futuro, ha le idee chiare Falezza che tra analisi, geometria e scienze delle costruzioni si ritaglia un po di spazio libero "per stare con gli amici - conclude -. E’ importante eccellere nella carriera accademica ma è altrettanto fondamentale avere delle amicizie. Quello che mi ha aiutato sono i gruppi di studio creati negli anni, sia al liceo che all’università. Un vero e proprio network di persone all’interno del politecnico pur mantenendo anche le amicizie a Carrara. Torno spesso anche al Marconi per salutare i miei professori che mi hanno dato una grande mano nel mio percorso".