Successo per le tre esposizioni a Palazzo Ducale

Successo delle tre mostre allestite a Palazzo Ducale nell’ambito del programma dell’Ottantesimo anniversario della liberazione promosso dal Comune di Massa.

"E’ un’immutata emozione il sentimento che provo ogni volta che ammiro le fotografie della mostra storica - Primavera 1945, passavano gli americani... io mi ricordo – osserva Marco Alberti, ideatore e coordinatore del progetto -. Ogni volta il pensiero è diretto verso gli uomini della 92a Divisione Buffalo della 5a Armata statunitense, al movimento partigiano apuano, alla popolazione massese e a tutti coloro che hanno vissuto quei tragici giorni".

Un progetto che ha visto il contributo fattivo del’ANPI Sezione Patrioti Apuani Linea Gotica di Massa, il Club Fotografico Apuano e l’associazione Linea Gotica Tirrenica. Si tratta della mostra di dieci foto originali americane scattate il 10 aprile 1945 e delle relative riproposizioni fotografiche negli stessi luoghi, con gli stessi mezzi militari e con i militari posizionati come lo erano allora.

Nello stesso salone, sempre al Ducale, è stata allestita anche la mostra "Venti mesi per la Libertà in provincia di Massa Carrara", dall’8 settembre 1944 al 27 aprile 1945 a cura dell’Istituto Storico della Resistenza Apuana, un percorso di immagini pensato per gli istituti scolastici dove si ritrovano fotografie degli archivi dell’Anpi di Massa, Carrara, Versilia e dell’USA National Archive di Washington.

Nello spazio adiacente, la Sala degli Specchi è possibile ammirare i lavori di Giulio Peranzoni, illustratore che propone un linguaggio visivo ed immediato: il fumetto, progetto rivolto soprattutto alle nuove generazioni. Le mostre saranno aperte tutti i giorni fino al 27 aprile con orario dalle 16.30 alle 19.30.

A corollario delle mostre, sempre a Palazzo Ducale, sono state programmate varie iniziative tra cui tre eventi culturali realizzati dall’associazione Eventi sul Frigido: La resistenza delle donne apuane, svoltosi con successo il 12 aprile; la presentazione del libro di Alessio Cipriani "Il segnatempo e il valore della gloria" con i saluti del consigliere regionale Giacomo Bugliani e dell’assessore del comune di Massa, Monica Bertoneri, l’editore Daniele Tarantino, Marco Alberti relatore e Laura Lucchini per le letture, in programma giovedì 24 aprile alle ore 18.

Gli eventi si chiudono domenica 27 aprile alle ore 17,45 con il libro Vittime civili Danni collaterali che ha il patrocinio dell’associazione nazionale Vittime civili di guerra.

Angela Maria Fruzzetti