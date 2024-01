Successo per il coro dei volti felici. Concerto evento a Oncologia

Boom di presenze mercoledì nella saletta policonfessionale dell’ospedale delle Apuane dove si è svolta l’applaudita esibizione del coro gospel “The smiling faces choir”. Gli artisti hanno risposto alla chiamata del progetto dell’associazione “Donatori di musica“, gli elementi del gruppo erano tantissimi e insieme agli spettatori in platea il colpo d’occhio era assolutamente scenografico.

L’evento, organizzato come di consueto con l’obiettivo di allietare i malati del reparto di oncologia, si è dipanato attraverso una lunga serie di brani emozionanti. A esibirsi sono stati artisti speciali, ovvero cantanti provenienti dalle città della provincia e iscritti alla scuola musicale di Lara Bertelloni, direttrice del coro stesso. Sono persone che nella vita quotidiana svolgono attività diverse ma che sono animati da una fortissima passione per tutto ciò che è suono, parole e musica. Spazio da dedicare a questa passione non manca mai, insomma, che si accompagna a un impegno che ha anche una connotazione di tipo etico e personalissimo. L’esibizione è a due velocità, dona gioia a chi si esprime sul palco e naturalmente a chi la riceve.

Il variopinto gruppo “The smiling faces choir“ – letteralmente, il coro dei volti che sorridono – è stato accompagnato nell’esibizione da Andrea Pisani, maestro e noto pianista. Insieme, i cantanti hanno incantato tutti con brani di un repertorio davvero vastissimo, musiche trascinanti e sicure iniezioni di entusiasmo all’ascolto. Tra queste non bisogna dimenticare di citare l’intramontabile “Amazing Grace, che è stata interpretata anche da Andrea Bocelli, “Man in the Mirror“, hit riproposta con successo planetario da Michael Jackson, ma anche “Oh Happy Day“, un canto legato a doppio filo ai primi schiavi americani dalle sonorità malinconiche. E poi ancora “Stand by Me“, riproposta da Ben E. King, “Down by the Riverside“. La platea ha dimostrato di apprezzare moltissimo la scaletta, una testimonianza ulteriore del grande potere della musica che può incidere in positivo anche sulla mente di chi sta attraversando un momento difficile o di dolore.