Studenti a caccia della sonda. Missione di ricerca nei boschi. Recuperata grazie ai ricevitori

Una ricerca affascinante, che ha condotto i ragazzi del ’progetto radiosonde dei Licei lunigianesi delle tre sedi di Aulla, Villafranca e Pontremoli, nel boschi del bagnonese la mattina di sabato scorso.

Una vera e propria spedizione dallo spirito prettamente scientifico, che è stata guidata dal professor Gaffi, il cui obiettivo dichiarato era quello di riuscire a individuare e poi così recuperare una radiosonda che era stata lanciata dall’aeroporto dell’Aeronautica Militare di Cameri, in provincia di Novara, la quale era precipitata dalla stratosfera solo pochi giorni prima.

Le coordinate di atterraggio, che erano state captate grazie all’ausilio di due ricevitori che erano stati realizzati l’anno precedente da studenti e studentesse, hanno permesso al gruppo di studiare la posizione del dispositivo per poi arrivare preparati sul posto, individuando il percorso più semplice per portare a termine l’importante recupero. Infatti, dopo essersi addentrata nella boscaglia, in poco tempo la squadra è stata già in grado di individuare la radiosonda, e – successivamente – di effettuarne il recupero. Questo genere di uscite permette ai membri del gruppo di acquisire importante esperienza nell’attività, rendendo più agevole il recupero dell’apparecchiatura utilizzata nei futuri lanci dell’Istituto, inoltre va a conferire una natura più avventurosa al progetto in quanto tale.

Nelle prossime settimane il gruppo di lavoro dei Licei lunigianesi effettuerà una presentazione del progetto dell’anno scolastico 2023-24, un momento denso di nuovi contenuti e novità.