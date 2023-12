Strenne di Conad alla ‘Croce Azzurra’

La grande distribuzione in aiuto della Pubblica Assistenza “Croce Azzurra” di Comano con strenne natalizie donate ai volontari come riconoscimento del loro prezioso lavoro. Abbiamo ricevuto in dono, da parte di ‘Conad del Tirreno’ strenne natalizie da distribuire ai volontari operanti nella nostra associazione per il loro operato a favore della nostra comunità – sottolinea il presidente del sodalizio Mario Strano – Un sentito ringraziamento pertanto alla Società Taras srl, al titolare Andrea Musso e al direttore del Superstore Conad del Masero Flaviano Biglioni per il loro encomiabile gesto".