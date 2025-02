Storie e leggende sul lupo mannaro

Se la Transilvania ha Dracula, Pontremoli ha il lupo mannaro. O meglio il ‘lupomanaio’, nella dizione dialettale. Non si riscontrano storie o leggende o resoconti legati a questo mostro mezzo uomo e mezzo animale nel centro nord. Solo a Pontremoli compare, uno, a cavallo tra Toscana ed Emilia. Leggenda tradotta in capolavoro di poesia dialettale dei primi del ’900 da un notorio matematico del luogo vissuto 103 anni, Luigi Poletti. O una storia inventata per spaventare i bimbi. O un fatto di cronaca perduto nel tempo ma non nella mente della collettività. Ne parla oggi alle 16 all’ex scuola materna di Terrarossa, Andrea Baldini, avvocato e narratore pontremolese. Mostra di locandine su film coi lupi mannari dagli anni ’30.